При взрыве в сирийском Аазазе погибли пять человек

В сирийском городе Аазаз произошел взрыв на АЗС, в результате чего погибли пять человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный источник.

«Возросло число погибших при взрыве на АЗС в промышленном районе на востоке Аазаза… до пяти человек, пострадал 21», — сказал он.

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По его словам, причина взрыва неизвестна, есть предположение, что могла взорваться начиненная взрывчаткой машина.

Ранее стало известно, что на базе правительственных войск неподалеку от Дамаска произошли два взрыва.