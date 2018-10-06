В Финляндии связали учения НАТО и стабильные отношения с Россией

Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил, что учения НАТО Trident Juncture 2018 станут фактором стабильности в отношениях альянса с российской стороной. Об этом сообщает Iltalehti.

Министр выразил сомнение, что эти учения смогут вызвать беспокойство российской стороны.

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«Наоборот, они посылают мощный сигнал, что НАТО — оборонительный союз, который защищает своих, поэтому бесполезно нападать на входящую в него страну», — сказал Ниинистё.

Также он посчитал, что предстоящие маневры скорее являются «стабилизирующим» фактором и предпочел считать, что Москву не обеспокоят учения на 40 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что военные НАТО замерзли из-за халатности минобороны Нидерландов.