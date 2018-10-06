МИД России объяснил причину создания зоны деэскалации в сирийском Идлибе

Заместитель главы российского МИДа Михаил Богданов выразил надежду, что международное сообщество сможет соблюсти все договоренности по сирийскому Идлибу. Слова Богданова передает РИА «Новости».

«Контакты продолжаются, и мы продолжаем работать с турецкими партнерами в соответствии с договоренностями от 17 сентября», — сказал Богданов.

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При этом он отметил, что договоренности по Идлибу в данный момент являются временными и подчеркнул, что целью создания зоны деэскалации является ликвидация «террористического очага». Также Богданов напомнил, что Россия проводит кампанию в Сирии, чтобы добиться единства, суверенитета и территориальной целостности ближневосточного государства.

Ранее британский портал Independent писал, что укрепление Сирии российскими С-300 изменит военную игру на Ближнем Востоке.