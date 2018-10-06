Самолет МЧС России вылетел в Индонезию с грузом гуманитарной помощи

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Индонезию с грузом гуманитарной помощи, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Шестого октября из Москвы вылетел самолет Ил-76, который доставит жителям республики Индонезия более 23 тонн гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

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Он уточнил, что в составе груза передвижные электростанции, палатки, одеяла, а также установки для очистки воды, которые запросила индонезийская сторона.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 1558 человек.