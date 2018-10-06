Джон Керри рассказал о «желающих бомбить Иран» в США

Бывший государственный секретарь США Джон Керри заявил, что выход Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки увеличил риск военного противостояния между странами. Слова Керри передает Press TV.

Данное заявление экс-госсекретарь сделал во время выступления в Совете по международным отношениям.

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«Есть люди, которые хотели бы, чтобы Соединенные Штаты Америки бомбили Иран», — заявил Керри.

Он подчеркнул, что ответственность за это частично лежит на американском президенте Дональде Трампе, который принял решение выйти из иранской ядерной сделки.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что прямое столкновение между США и Ираном вряд ли возможно.