Госдеп выдал разрешения на продажу за рубеж оружия на $70 млрд
Госдеп США в 2018 финансовом году выдал разрешения на продажу за рубеж вооружений на сумму в $69,7 млрд. Об этом сообщает Defence News.
По данным издания, крупнейшим контракт был заключен с Саудовской Аравией, королевство закупило у США ЗРК THAAD на $15 млрд.
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Как отмечается, больше всего было одобрено запросов из стран Европы.
При этом за 2018 финансовый год Госдеп выдал более 70 разрешений на продажу вооружений.
В августе сообщалось, что Госдеп одобрил продажу Латвии вертолетов Black Hawk.