Источник: СБУ пытается вербовать родственников российских военных
Служба безопасности Украины (СБУ) пытается вербовать родственников российских военнослужащих и правоохранителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, украинские спецслужбы пытаются завербовать россиян для сбора секретной информации.
Реклама
Как отмечается, СБУ пытается вербовать находящихся на территории Украины родственников российских военных.
В июне сообщалось, что СБУ пыталась завербовать корреспондента РИА «Новости».