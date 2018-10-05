В Израиле сообщили о стычках на границе Газы с участием 20 тысяч человек

Около 20 тысяч человек участвуют в столкновениях с израильской армией на границе сектора Газа. Об этом сообщает армейская пресс-служба Израиля.

Как отмечается, участники столкновений жгут покрышки, бросают гранаты и камни в военных.

«Около 20 тыс. человек участвуют в беспорядках в нескольких точках на границе с сектором Газа», — говорится в сообщении.

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Также в пресс-службе рассказали о выявлении десяти подозреваемых в проникновении на территорию Израиля из северной части сектора Газа.

Ранее сообщалось, что в стычке с израильскими военными погиб 16-летний подросток.