Лукашенко: Белоруссия не может положиться на Россию, если что-то случится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое поручение создать новые образцы вооружения для обороны страны необходимостью его совершенствования на фоне последних военных событий в мире, передает «БелТА».

«Сейчас мы видим, что происходит недалеко от нас, что происходит в Сирии. Изучая ситуацию, мы уже абсолютно понимаем, какая будет, не дай бог, война, как мы должны защищаться, какая численность наших Вооруженных Сил должна быть. Все определено от жизни», — сказал Лукашенко.

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В частности, глава государства указал на необходимость создания именно отечественного вооружения в Белоруссии.

«Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем ,и то не всегда. А что будет завтра?», — добавил он.

Он подчеркнул, что в связи с этим страна должна иметь свое собственное вооружение и стремиться к его модернизации.

Ранее сообщалось, что Лукашенко возмутился большим процентом отсрочек от военной службы в стране.