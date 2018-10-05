МИД Франции: Россия способствует риску военной эскалации в Сирии

Министерство иностранных дел Франции выразило свою обеспокоенность в связи с поставками российских ЗРК С-300 в Сирию, передает РИА «Новости».

«В контексте напряженности в регионе поставка такого оборудования со стороны России способствует сохранению риска военной эскалации и отдаляют перспективы политического урегулирования сирийского кризиса», — заявил представитель министерства.

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В ведомстве подчеркнули, что эта поставка была осуществлена через несколько дней после «серьезного инцидента, вызванного сирийской противовоздушной обороной, в результате которого погибли 15 российских солдат».

Ранее СМИ писали, что США в Сирии применят F-22 в ответ на поставку С-300‍.