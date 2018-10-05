В Госдуме объяснили мотивы Индии при заключении контракта на поставку С-400

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин дал комментарий в связи с заключенным между Россией и Индией контрактом на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Об этом сообщает RT.

По словам Швыткина, индийская сторона принимает решения в соответствии с собственными интересами, несмотря на давление США. При этом американская сторона исходит из личной выгоды, и ее действия противоречат здравому смыслу и мировой стабильности. Также Соединенные Штаты пытаются заставить другие государства проводить антироссийскую политику, что является неприемлемым.

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«Индия, да и не только она, прекрасно это осознает и действует в интересах своего государства», — сказал Швыткин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита Владимира Путина в Нью-Дели был заключен контракт на поставку Индии С-400.