На Украине рассказали о ракетах, способных «достать до Москвы»

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что на Украине создаются ракеты, способные «достать до Москвы». Об этом он сказал в интервью изданию UkrLife, передает РИА «Новости».

Эксперт заявил, что конфликт с Россией стал причиной всплеска развития военных технологий на Украине. По его словам, украинские инженеры способны произвести даже больше, чем вооруженные силы

Реклама

Бадрак уверен, что новое оружие позволит Киеву «изменить риторику переговоров», так как с этими ракетами на вооружении власти Украины получат возможность «диктовать свои условия».

Ранее на Украине рассказали о готовности к бою с Россией в Керченском проливе.