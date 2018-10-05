СМИ: Киев не намерен меняться с ДНР пленными до выборов на Украине

Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова заявила, что украинские власти хотят использовать обмен пленными в политических целях. Об этом она заявила «Известиям».

«Мы подтверждаем готовность провести обмен, но, к сожалению, Украина — нет. Процесс полностью политизирован, и мы даже не можем давать какие-то прогнозы по датам», — сказала Морозова, отметив, что обмен не состоится до Нового года или президентских выборов на Украине, которые пройдут в 2019 году.

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По ее словам, Киев использует обмен для своей «пиар-программы». Также она рассказала, что бывший полномочный представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма заявлял, что обмена не стоит ждать до выборов.

Ранее в аппарате Морозовой заявили, что на Украине находятся 277 пленников из Донецка.