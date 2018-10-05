В Пентагоне насчитали сотни уязвимостей в оборонной промышленности США
Составители 150-страничного отчета, заказанного Пентагоном, заявили о сотнях уязвимостей, которые могут оказать негативное влияние на оборонную промышленность Соединенных Штатов. С текстом документа ознакомилось агентство Reuters.
В отчете говорится, что в военной промышленности США есть «почти 300» уязвимостей, которые касаются постоянного доступа к компонентам и материалам, необходимых для функционирования американских оборонных предприятий.
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Составители отчета подчеркнули, что Китай является «растущим риском» для военной промышленности США.
Военное ведомство США заказало отчет, чтобы исправить «недостатки» в работе ключевых оборонных предприятий.
Ранее Пентагон пообещал испытать гиперзвуковое оружие раньше срока.