За неделю 21 летательный аппарат провел разведку у границ России

За неделю разведку у границ России провел 21 летательный аппарат. Об этом пишет газета «Красная звезда», официальный печатный орган российского Министерства обороны.

Отмечается, что дежурные силы ПВО пять раз поднимали свои самолеты, чтобы не допустить пересечения границ страны. В газете подчеркнули, что воздушное пространство России не было нарушено.

Реклама

В издании не уточнили, какие летательные аппараты вели разведку. Также неизвестно, в каких регионах страны проводилась разведка и какие страны ее выполняли.

В конце сентября в Минобороны сообщали, что разведку у границ России провели 37 летательных аппаратов.