Лукашевич: Киев подтягивает ЗРК к линии соприкосновения в Донбассе

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что военные Украины подтягивают зенитные ракетные комплексы к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на железнодорожной станции в Мариуполе были обнаружены два ЗРК системы «Бук».

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Он также добавил, что ОБСЕ должна дать четкий сигнал Киеву о необходимости соблюдения «школьного перемирия».

Ранее сообщалось, что Лукашевич призвал ВСУ убрать военную технику с линии соприкосновения в Донбассе.