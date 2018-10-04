Эрдоган назвал условие для вывода войск Турции из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие ВС покинут территорию Сирии после того, как в стране будет ликвидирована террористическая угроза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, одним из условий вывода войск Турции является проведение честных выборов в САР.

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Он также добавил, что Анкару в Сирию «пригласил» сирийский народ.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит совместные мероприятия с Турцией в Сирии.