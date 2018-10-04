Мантуров заявил о давлении на Индию из-за покупки С-400 у России

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал в интервью RT о давлении, которое оказывается на Индию из-за приобретения у России С-400.

«Индия не исключение, на них тоже сильно давят и, конечно же, будет все зависеть от того, насколько наши коллеги готовы выдерживать этот прессинг», — сказал Мантуров.

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Сославшись на «опыт и переговоры» Манутров выразил уверенность в том, что Индия ведет «достаточно независимую» национальную политику в вопросе принятия решений о приобретении военно-технической продукции у других стран.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали встречу в формате один на один.