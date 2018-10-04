Independent: укрепление Сирии российскими С-300 изменит военную игру на Ближнем Востоке

Новейшая зенитно-ракетная система России, которую Москва поставляет Сирии, вероятно, внесет изменения в баланс сил участвующих в сирийском конфликте государств, пишет британская газета The Independent.

На данный момент Россия практически завершила поставку Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300.

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Решение о поставках ЗРК было принято после того, как 17 сентября в небе над Сирией был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 российскими военными на борту. В результате инцидента в 35 км от сирийского побережья погибли все члены экипажа, Россия возложила ответственность на Израиль, напоминает газета. Тогда в Москве заявили, что израильские F-16 использовали российский самолет в качестве приманки.

Гибель самолета «под дружественным огнем» не столь удивительна, пишет The Independent, поскольку одни из самых мощных военно-воздушных сил в мире — Россия, США и Израиль — часто совершают полеты в воздушном сирийском пространстве или вблизи от него. Также в Сирии есть турецкие и сирийские самолеты, подкрепленные системой противовоздушной обороны. Именно поэтому такие инциденты всегда казались неизбежными, так как в непосредственной близости действует пять военно-воздушных сил.

Между тем, Израиль давно стремился помешать поставкам российских С-300 в Сирию и Иран, отмечает издание. Президенту России Владимиру Путину до сих пор удавалось поддерживать хорошие отношения и сотрудничать на высоком уровне с Сирией, Турцией и Израилем. Тем не менее, российско-израильские отношения были подорваны после гибели Ил-20. Теперь — после укрепления Сирии с С-300 — на карту поставлены не только воздушные операции Израиля, но и действия США в северной части Ближнего Востока — особенно в Сирии и Ираке, пишет The Independent. Издание поясняет, что любое серьезное усиление сирийской противовоздушной обороны приведет к сокращению военных возможностей США.