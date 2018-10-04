CNN: ВМС США задумали провести демонстрацию силы для устрашения Китая

Тихоокеанский флот ВМС США выступил с предложением провести глобальную демонстрацию силы, чтобы показать Китаю готовность противостоять его военной активности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Секретный документ предлагает провести несколько операций Тихоокеанского флота за одну неделю в ноябре.

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Целью данных мероприятий, проводимых с привлечением кораблей, боевых самолетов и личного состава, будет демонстрация того, что США способны «быстро противостоять противнику на нескольких фронтах».

Предполагается, что маневры будут проводиться в непосредственной близости от китайских вод. Тем не менее в предложении особо оговаривается, что американские корабли не намерены вступать в боевые действия с китайским флотом.

Ранее CNN сообщал об опасном сближении эсминца США и корабля ВМС КНР в Южно-Китайском море.