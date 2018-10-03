Путин призвал Европу подключиться к возвращению беженцев в САР

Президент России Владимир Путин заявил, что Европе надо подключаться к процессу возвращения беженцев в Сирию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

По его словам, Европа заинтересована в возвращении беженцев в Сирию.

Реклама

Он также призвал европейские страны оказать помощь в восстановлении САР.

Ранее сообщалось, что в ЕС готовы выделить деньги на разоружение боевиков в Сирии.