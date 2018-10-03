В США раскритиковали «боевой дебют» истребителя F-35

В США раскритиковали «боевой дебют» одного из самых дорогих истребителей США — F-35B, пишет The National Interest.

По данным издания, использование этого «супер дорогого» стелс-истребителя за $115 млн для бомбардировки обычного тайника боевиков с «кучкой Ак-47» стало «большой потерей времени» и «PR-трюком».

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По мнению автора статьи, использование F-35 для таких задач является не лучшим примером использования денег налогоплательщиков. Отмечается, что в Афганистане и так развернуто достаточно американской авиации.

Издание напоминает, что в день авиаудара замминистра обороны США Патрик Шанахан призвал Пентагон «найти способы сэкономить время и деньги».

«Сэр, кажется, я его нашел», –– пошутил журналист.

Ранее многоцелевые истребители пятого поколения F-35B ВВС США произвели первые удары в боевых условиях на территории Афганистана.

До этого эксперты уличили Пентагон в сокрытии критических дефектов F-35.