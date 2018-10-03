Минобороны показало видео поставки российских С-300 в Сирию
Российское Минобороны опубликовало видео выгрузки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии, сообщает «Звезда».
Отмечается, что на записи видно, что С-300 доставили на сирийскую территорию на борту самолета Ан-124-100 «Руслан». Выгрузка происходила в темное время суток.
Ранее министр обороны страны Сергей Шойгу в ходе оперативного совещания президента России Владимира Путина с членами Совета Безопасности России рассказал, что сирийских военнослужащих в течение трех месяцев обучат пользоваться поставленными зенитно-ракетными комплексами С-300.