Шойгу назвал сроки обучения сирийских военных работе с С-300

Сирийских военнослужащих в течение трех месяцев обучат пользоваться поставленными зенитно-ракетными комплексами С-300, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе оперативного совещания президента России Владимира Путина с членами Совета Безопасности России, передает РИА «Новости».

«Три месяца», — ответил Шойгу на соответствующий вопрос.

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Министр также сообщил о завершении отбора необходимого персонала и специалистов, а также о начале их обучения.

Ранее Шойгу доложил Путину о поставке С-300 в Сирию.