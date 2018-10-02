Эксперт прокомментировал угрозу США «уничтожить» ракеты России

Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли-Хатчисон о планах США уничтожить якобы нарушающие условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности российские ракеты желанием «прикрыть собственные нарушения Договора РСМД», передает RT.

«На воре и шапка горит», — сказал Литовкин.

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Он подчеркнул, что подобное заявление могло прозвучать только от «совершенно неадекватного человека» и призвал снимать таких людей с должности.

Ранее сообщалось, что США пообещали нанести удар по российским ракетам.