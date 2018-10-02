Шойгу доложил Путину о поставке С-300 в Сирию
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
В ходе оперативного совещания глава Министерства обороны Сергей Шойгу доложил его участникам о реализации поставки зенитного комплекса С-300 и другого оборудования в Сирию с целью повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих.
Реклама
Также на совещании обсуждались вопросы текущей внутренней повестки.
Ранее заместитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи объяснил, почему сирийская сторона заинтересована в поставках российских зенитно-ракетных систем С-300.