AP: КНДР имеет до 60 единиц ядерного оружия

КНДР имеет от 20 до 60 единиц ядерного оружия, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление южнокорейского министра по делам объединения Чо Мен Гюна.

Высокопоставленный южнокорейский министр рассказал парламенту, что потенциал ядерного арсенала Северной Кореи в Сеуле оценивают в размере от 20 до 60 бомб, говорится в материале. Такие данные поступили от службы национальной разведки южнокорейской республики, уточнил министр.

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Как отмечает агентство, вероятно, что министр Чо Мен Гюн непреднамеренно раскрыл информацию о ядерном арсенале КНДР, так как сказал это, отвечая на один из вопросов от депутата во время заседания в парламенте Южной Кореи.

В министерстве позже заявили, что комментарий Чо Мен Гюна не означает, что Южная Корея примет Северную Корею в качестве ядерной державы, а дипломатические усилия Сеула по денуклеаризации КНДР будут продолжаться, говорится в материале.