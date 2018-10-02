В Госдуме отреагировали на слова Климкина о ядерном оружии России в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что на полуострове Россия якобы размещает ядерное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, в скором времени украинские власти смогут разглядеть в Крыму даже «мертвых с косами».

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«Не зря говорится: у страха глаза велики. Не удивлюсь, если украинские самозванцы у власти, помимо ядерных боеголовок, в Крыму еще и мертвых с косами вдоль дороги узрят», — заявил Козенко.

Он отметил, что при этом страхи Киева вполне обоснованы.

«Россия обладает вооружением, существенно превосходящим по силе любую страну. Но это все для того, чтобы такие, как Климкин, его компания и старшие «друзья» не возжелали ни пяди русской земли», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что МИД Украины заподозрил Россию в размещении ядерного оружия в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.