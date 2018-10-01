Минобороны показало кадры испытаний российских боевых роботов

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Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами испытаний новейшего российского боевого робота «Нерехт» и боевых роботехнических комплексов «Уран-9». Об этом сообщает РИА «Новости».

Видео посвящено дню Сухопутных войск, который в России отмечается 1 октября.

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Роботизированный комплекс «Нерехта» оснащается гусеничным шасси, бронекорпусом и креплениями для специального оборудования. Для робота разработаны три модуля: боевой, транспортный и артиллерийской разведки.

«Уран-9» служит для разведки, огневой поддержки мотострелковых подразделений и выполнения контртеррористических задач. Отмечается, что бронированная машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой и противотанковыми управляемыми ракетами «Атака».

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