Экс-главком ВКС назвал число уничтоженных Россией террористов в Сирии

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев заявил, что за три года военной операции в Сирии российские Вооруженные силы уничтожили около 100 тысяч террористов, передает ФАН.

«Убитых террористов — порядка 100 тысяч, причем примерно 85 тысяч — это заслуга именно наших ВКС», — сказал Бондарев.

Реклама

Он также отметил, что остановив продвижение террористов российские военнослужащие смогли переломить ход войны в стране. Одной из причин успеха ВКС он назвал современную технику на вооружении российской армии.

Ранее Бондарев раскрыл человеческие потери России в Сирии.