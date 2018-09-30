В воинской части на Украине произошел взрыв

На территории воинской части в Херсонской области произошел взрыв, в результате которого пострадал военный-контрактник. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщила лава пресс-службы областного управления нацполиции Ирина Атаманенко.

Как отмечается, молодой человек был госпитализирован.

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По словам главы пресс-службы, по факту взрыва на территории воинской части украинская полиция возбудила уголовное дело.

«В настоящее время полиция открыла уголовное производство по статье 128 уголовного кодекса Украины. Это неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение», — сказала Атаманенко.

Она добавила, что на месте работала оперативно-следственная группа и взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в Горловке трое детей погибли из-за взрыва противопехотной мины.