В МЧС уточнили данные о пострадавших в перевернувшемся автобусе

В результате аварии с автобусом в Луховицком районе Московской области пострадали двадцать человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Он уточнил, что четыре пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные проходят амбулаторное лечение.

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Как сообщили в главке МЧС по Подмосковью, автобус перевозил рабочих одной из торговых сетей.

Также источник рассказал, что автобус столкнулся с внедорожником, двигавшимся в попутном направлении. В результате столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Ранее стало известно, что утром, 29 сентября, в Подмосковье на 127 километре трассы М-5 «Урал» после столкновения с автомобилем перевернулся автобус.