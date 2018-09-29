Глава венгерского МИДа отреагировал на сообщения о переброске украинских войск к границе

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто отреагировал на сообщения о намерении Украины перебросить свои войска к границе с Венгрией, передает РИА «Новости».

Глава МИД Венгрии заявил, что страна находится в недоумении в связи с данной информацией.

Реклама

«Это довольно необычно, что они переводят свои войска к границе страны — члена НАТО. Какой в этом смысл — надо спросить их, я не знаю ответа», — сказал Сийярто.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии обвинил Порошенко в разжигании ненависти.

Конфликт между Украиной и Венгрией разгорелся из-за информации о выдаче венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области. Из-за этого Украина заявила о намерении выслать из страны венгерского консула.