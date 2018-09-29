В сети появилось видео с места крушения F-35B в Южной Каролине

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В социальной сети появилось кадры с места крушения истребителя пятого поколения F-35B в американском штате Южная Каролина. Соответствующее видео было опубликовано в твиттере.

Согласно описанию в сообщении к видео, кадры были сняты спустя приблизительно час после падения самолета. На записи отчетливо виден дым, поднимающийся над деревьями.

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Также сообщается, что крушение произошло в пяти милях (около восьми километров) от воздушной базы морской пехоты Соединенных Штатов Марин Корпс Эр Стейшен Бофорт.

Ранее сообщалось, что в США разбился новейший истребитель F-35B. Как отмечалось, пилот истребителя успел катапультироваться.