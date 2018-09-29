Пакистан обеспокоен возможной покупкой Индией российских С-400
Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чоудхури заявил, что правительство страны обеспокоено возможной покупкой Индией у России зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Индия якобы наращивает силы против Пакистана.
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Он также добавил, что пакистанская сторона готова к диалогу с Индией.
Чоудхури подчеркнул, что Пакистан множество раз призывал Индию к диалогу.
Ранее СМИ сообщили, что Индия готова подписать контракт на поставку пяти российских С-400 «Триумф» на сумму $5,43 млрд, несмотря на угрозы санкций США.
Как отмечалось, данное решение было одобрено в комитете по вопросам безопасности правительства Индии.