Пакистан обеспокоен возможной покупкой Индией российских С-400

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чоудхури заявил, что правительство страны обеспокоено возможной покупкой Индией у России зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Индия якобы наращивает силы против Пакистана.

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Он также добавил, что пакистанская сторона готова к диалогу с Индией.

Чоудхури подчеркнул, что Пакистан множество раз призывал Индию к диалогу.

Ранее СМИ сообщили, что Индия готова подписать контракт на поставку пяти российских С-400 «Триумф» на сумму $5,43 млрд, несмотря на угрозы санкций США.

Как отмечалось, данное решение было одобрено в комитете по вопросам безопасности правительства Индии.