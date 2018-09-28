В Госдуме ответили на слова Порошенко о превращении Украины во фланг НАТО

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа дал комментарий, после того как президент Украины Петр Порошенко назвал страну восточным флангом НАТО. Об этом сообщает RT.

По словам Чепы, эти лживые заявления нужны Киеву для того, чтобы получать от Соединенных Штатов деньги.

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«Никакой Украина не фланг, и ничего они сделать не в состоянии», — сказал Чепа.

Он добавил, что передача двух списанных американских катеров Украине не может быть предметом для гордости, поскольку в прошлом страна была в состоянии производить большее количество судов различных классов.

Ранее Порошенко назвал страну восточным флагом НАТО. Он добавил, что этот факт усиливает оборонное сотрудничество между украинской и американской сторонами.