В Госдуме объяснили заявление Порошенко об укреплении альянса с США

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин дал комментарий после того, как украинский президент Петр Порошенко заявил об укреплении военно-морского альянса с США после передачи Украине двух американских катеров. Об этом сообщает RT.

По словам Швыткина, Порошенко выдает желаемое за действительное. Он обратил внимание на то, что украинской стороне передают списанные катера.

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«На Украине через год выборы, и Порошенко пытается играть на внутренний электорат путем нахождения различных точек во внешнеполитической ситуации», — пояснил Швыткин.

Он добавил, что это не идет на пользу украинцам. Кроме того, перспективы вступления страны в НАТО в настоящее время являются «призрачными».

Ранее Порошенко назвал страну восточным флагом НАТО.