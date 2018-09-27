Военные НАТО замерзли из-за халатности минобороны Нидерландов

Прибывшие в Норвегию на учения военнослужащие из Нидерландов остались без зимней униформы в мороз, так как голландское министерство обороны не закупило необходимое обмундирование, передает Aftenposten.

Статс-секретарь минобороны Нидерландов Барбара Виссер сообщила, что ведомство не предусмотрело того, что в это время года в Норвегии будут низкие температуры, так как теплая одежда не потребовалась во время осенний учений в Литве.

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Из-за того, что военным придется самостоятельно приобретать необходимое обмундирование, подчеркнула Виссер, им необходимо выплатить компенсацию в размере €1000, так как этого не должно было произойти.

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