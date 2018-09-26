Трамп обещал принять решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию

Президент США Дональд Трамп сказал, что его администрация намерена принять решение по поводу запланированных поставок российской системы С-300 в Сирию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По словам американского лидера, он не был осведомлен о сложившейся ситуации и пообещал изучить проблему.

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«Я ничего такого не слышал. Мы обсуждали это две минуты назад, и мы примем решение. Мы выясним это», — заявил Трамп.

Ранее в Госдепе раскритиковали намерение России поставлять в Сирию российский зенитный ракетный комплекс С-300. В российском МИДе ответили, что поставки С-300 нужны для стабилизации ситуации в регионе.