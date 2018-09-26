Украина провела военные учения на побережье Азовского моря

Военные и пограничники Украины провели совместные тактические учения на побережье Азовского моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что в учениях приняли участие экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Экипажи бронеавтомобилей и танковые подразделения ВСУ, которые совместно действуют в составе объединенных сил, усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Представители ведомства отметили, что снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях боевой обстановки, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и с укреплений, а водители бронемашин отработали управление в колонне и выполнили оборонные маневры.

Также пресс-служба отметила, что на учениях было уделено «особое внимание» вопросам тактической медицины.

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