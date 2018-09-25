Bloomberg узнало, кто будет поставлять вертолеты для охраны ядерных объектов в США

Компания Boeing выиграла контракт на поставку вертолетов для Военно-воздушных сил (ВВС) США, которые будут охранять пусковые площадки межконтинентальных баллистических ракет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона.

По данным агентства, в общей сложности Boeing поставит ВВС США 84 вертолета MH-139 для охраны ядерных объектов, которые располагаются в штатах Северная Дакота, Монтана и Вайоминг. Отмечается, что первый вертолет американские ВВС получат в 2021 году, а последняя поставка запланирована на 2031 год.

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Общая сумма контракта составляет $2,38 млрд, добавили в Bloomberg. Также известно, что филиал Boeing в Чикаго уже получил $375 млн для постройки первых четырех вертолетов.

В конкурсе на поставку воздушных судов Boeing удалось обойти компании Lockheed Martin и Sierra Nevada.

Ранее сообщалось, что Boeing получила контракт от Пентагона на $3,9 млрд.