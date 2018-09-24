Прошедшие под Крымским мостом украинские суда прибыли в Мариуполь

Два украинских военных корабля «Донбасс» и «Корец», которые прошли под арками Крымского моста, прибыли в порт Мариуполя, сообщает РИА «Новости».

Вместе с поисково-спасательным судном «Донбасс» и морским буксиром «Корец» в Мариуполь прибыли два малых бронированных артиллерийских катера «Кременчуг» и «Лубны».

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Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил корабли военно-морских сил Украины, которые прошли под Крымским мостом, с выходом в Азовское море, где они должны будут стать частью новой военно-морской базы украинского флота.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал корабли военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец» ржавыми корытами.