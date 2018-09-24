В Госдепе отреагировали на поставку Сирии С-300

В Госдепе США заявили, что поставка российского зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию повысит риски эскалации напряженности в САР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

По данным агентства, в Госдепе считают, что поставки Россией комплекса С-300 Сирии «повысят риск» для США и партнеров в регионе.

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Как отмечается, представитель Госдепа подчеркнул, что Москва несет ответственность за «действия» президента САР Башара Асада в Сирии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прокомментировал передачу российского зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии.