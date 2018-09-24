США сертифицировали российский Ту-214 для полетов по Договору по открытому небу

США сертифицировали российский самолет Ту-214 для полетов в рамках Договора по открытому небу, сообщает РИА «Новости».

Как заявил представитель министерства обороны США Эрик Пахон, США 24 сентября подписали отчет о сертификации по российскому самолету Ту-214 для «Открытого неба» на полях заседания консультативной комиссии по «Открытому небу» в Вене.

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Ранее США заблокировали полеты российского Ту-214 по Договору по открытому небу. Тогда американские власти не пояснили свое решение. После этого Госдепартамет заявил, что для одобрения новой камеры им потребовалось время для дополнительных консультаций со специалистами.

В рамках договора со 2 по 11 сентября Россия провела мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060.