Минобороны: израильский истребитель после трагедии с Ил-20 в Сирии резко сменил направление

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что израильский истребитель сразу после трагедии с Ил-20 в Сирии резко поменял направление и высоту полета, передает РИА «Новости».

Представляя слайды, он отметил, что ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20.

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Он добавил, что на следующем слайде удалось зафиксировать момент поражения Ил-20 ракетой. Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. При этом он обратил внимание, что израильские F-16 продолжали находиться в данном районе, а один из них в непосредственной близости к месту трагедию

Конашенков обратил внимание, что номер данной воздушной цели израильского F-16 изменился.

«Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета», — отметил он.

Конашенков уточнил, что представляемые данные получены с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиабазы Хмеймим.