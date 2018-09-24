Минобороны представило новые данные по крушению Ил-20

Министерство обороны России представило новые данные, которые отображают по секундам положение израильских самолетов и ракет комплекса С-200 в ходе крушения российского Ил-20 в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

На брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашненков представил данные, которые были получены с индикаторов пункта боевого управления системы С-400 с российской авиабазы «Хмеймим».

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По его словам, эти данные позволяют «буквально по секундам» отфиксировать положение израильских самолетов и ракет комплекса С-200.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сбитый в Сирии Ил-20.