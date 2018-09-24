В Совфеде предложили создать бесполетную зону над авиабазой России в САР

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что в сирийской Латакии над территорией военной базы России следует создать бесполетную зону. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данное решение позволит избежать страшной трагедии с Ил-20.

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Он также добавил, что необходимо объявить о том, что любые несанкционированные объекты над Хмеймимом будут уничтожаться.

Ранее в Кремле рассказали об ответных мерах Израилю после сбитого Ил-20.

17 сентября российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО, погибли 15 военнослужащих. Минобороны России объяснило инцидент провокациями со стороны израильских истребителей и возложило ответственность за крушение самолета на Израиль.