В Совфеде предложили создать бесполетную зону над авиабазой России в САР
Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что в сирийской Латакии над территорией военной базы России следует создать бесполетную зону. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данное решение позволит избежать страшной трагедии с Ил-20.
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Он также добавил, что необходимо объявить о том, что любые несанкционированные объекты над Хмеймимом будут уничтожаться.
Ранее в Кремле рассказали об ответных мерах Израилю после сбитого Ил-20.
17 сентября российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО, погибли 15 военнослужащих. Минобороны России объяснило инцидент провокациями со стороны израильских истребителей и возложило ответственность за крушение самолета на Израиль.