Аксенов оценил прошедшие под Крымским мостом корабли ВМС Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал корабли военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец» ржавыми корытами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, проход кораблей ВМС Украины под Крымским мостом является «печальным зрелищем».

Он также добавил, что украинские военные суда сопровождали современные российские корабли береговой охраны.

Реклама

Аксенов подчеркнул, что корабли ВМС Украины «покорно стояли в очереди» за гражданскими судами для прохода под Крымским мостом.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поздравил корабли военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец», которые прошли под Крымским мостом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.