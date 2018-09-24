Асад позвонил Путину по поводу С-300

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Сирии.

«Президент России проинформировал о решении реализовать ряд дополнительных мер в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления системы противовоздушной обороны этой страны», — говорится в заявлении.

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Уточняется, что речь идет о поставках C-300. Стороны также выразили готовность к взаимодействию для достижения единства и территориальной целостности Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, чем руководствовалась российская сторона при принятии решения о поставках С-300 на сирийскую территорию.