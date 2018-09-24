В Кремле рассказали об ответных мерах Израилю после сбитого Ил-20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ответные меры после сбитого в Сирии российского Ил-20 обсуждались неделю, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, произошедшее показало, что Россия должна принять «энергичные и эффективные меры» для обеспечения безопасности своих военных летчиков.

Реклама

«Этот вопрос на протяжении недели активно обсуждался в Москве и среди военных экспертов, и среди руководства страны, и было принято такое решение», — сказал Песков.

Он добавил, что в оценке инцидента российская сторона руководствовалась данными своих специалистов и предоставила их Израилю.

Ранее Песков объяснил, чем руководствовалась российская сторона при принятии решения о поставках С-300 на сирийскую территорию.